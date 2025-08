Exportações de açaí no Amapá já são afetadas pelo tarifaço, mesmo antes do início da cobrança

O açaí é um dos produtos que serão taxados em 50% a partir do dia seis de agosto. No Amapá, as exportações já foram afetadas mesmo antes do início do tarifaço. O açaí do Amapá ganhou o mundo, mas agora enfrenta uma nova barreira no mercado americano. A maior cooperativa do estado cancelou o envio de 1,5 tonelada do produto em pó.



