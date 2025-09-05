Exportações do Brasil para os EUA caem mais de 18% em agosto após tarifaço americano

As exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram mais de 18% em agosto, depois que entrou em vigor o tarifaço americano. A comparação é com agosto do ano passado. Já as importações cresceram 4,6%. No total, a balança comercial brasileira teve superávit de 35,8%, com mais de US$ 6 bilhões. Segundo o governo, as exportações cresceram de forma significativa para o México, a Argentina e a China.



