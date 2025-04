Falso médico é preso por oferecer canetas emagrecedoras na internet e sumir após pagamentos

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (23), por fingir ser médico e oferecer canetas emagrecedoras pela internet. Depois que os clientes pagavam, ele sumia. Matheus Moura dos Santos apresentava um diploma de medicina falso e oferecia cada caneta emagrecedora por R$ 2,5 mil. É a metade do preço cobrado no mercado. Matheus teve a prisão preventiva decretada pela justiça./ a defesa dele nega as acusações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!