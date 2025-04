Família aguarda liberação do corpo de brasileira que morreu atropelada no Canadá

A família da brasileira que morreu atropelada, no Canadá, aguarda a liberação do corpo para realizar o funeral no Rio de Janeiro. Kira Salim, de 34 anos, nasceu no Rio e morava em Vancouver desde 2022. A brasileira e outras dez pessoas morreram atropeladas durante um festival, no sábado (26). O motorista foi preso e vai responder pelos homicídios. Autoridades locais descartaram que tenha sido um ataque terrorista. O suspeito já tem passagens pela polícia e apresenta problemas mentais. O Itamaraty informou que presta assistência à família da brasileira.



