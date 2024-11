Família de palmeirense acusado de participar de emboscada deve pedir reparação na Justiça

O torcedor teve o pedido de prisão revogado, e a família dele deve entrar na Justiça para pedir a reparação. Segundo a polícia, Henrique Lelis teria participado da emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro, na rodovia Fernão Dias. Porém, no momento do ataque, ele estava no Rio de Janeiro, a mais de 400 km do local da confusão.