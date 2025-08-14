Logo R7.com
Festival de Cinema de Gramado começa nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Sul

Serão 74 produções, entre curtas e longas, distribuídas em cinco mostras competitivas

JR na TV|Do R7

O Festival de Cinema de Gramado começou nesta quarta-feira (13), no Rio Grande do Sul. O mais tradicional evento cinematográfico do país espera receber 400 mil pessoas este ano. Até a próxima quinta-feira (14), será realizada uma mostra de produções estudantis. A abertura oficial será na sexta-feira (15). Serão 74 produções, entre curtas e longas, distribuídas em cinco mostras competitivas.

