Festival de Cinema de Gramado começa nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Sul

O Festival de Cinema de Gramado começou nesta quarta-feira (13), no Rio Grande do Sul. O mais tradicional evento cinematográfico do país espera receber 400 mil pessoas este ano. Até a próxima quinta-feira (14), será realizada uma mostra de produções estudantis. A abertura oficial será na sexta-feira (15). Serão 74 produções, entre curtas e longas, distribuídas em cinco mostras competitivas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!