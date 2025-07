Fluminense realiza último treino antes de encarar o Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes

O fluminense fez, nesta segunda (7), o último treino antes de encarar o Chelsea, da Inglaterra, pela semifinal do Mundial de Clubes. O clube vai ter dois desfalques: o zagueiro Freytes e o meio-campo Martinelli estão suspensos com dois cartões amarelos. O Chelsea vai encarar a terceira equipe brasileira nesse Mundial. O atacante Delap e o zagueiro Colwill vão ser desfalques da equipe. Mas, os ingleses contam com o reforço de um velho conhecido do Fluminense, o atacante João Pedro, revelado pelo clube carioca.



