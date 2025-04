Forças de Defesa da Ucrânia atacam fábrica de fibra ótica no oeste da Rússia

As Forças de Defesa da Ucrânia atacaram uma fábrica de fibra ótica no oeste da Rússia usando um drone, causando uma explosão e um incêndio no local. Não há registro de feridos. Em outro incidente, um ataque russo à Ucrânia deixou 18 mortos, incluindo nove crianças, e feriu pelo menos 50 pessoas.



