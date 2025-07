Forças de Defesa de Israel prendem funcionários da OMS na Faixa de Gaza por suspeita de terrorismo

As forças de defesa de Israel prenderam funcionários da Organização Mundial da Saúde na Faixa de Gaza, suspeitos de terrorismo. Israel confirmou que a situação humanitária em Gaza chegou a um ponto perigoso. Segundo o exército, 950 caminhões com ajuda humanitária que entraram no território estão parados, aguardando a distribuição que deveria ter sido feita pela ONU. Representantes das Nações Unidas dizem que pediram que os caminhões fossem escoltados por integrantes do Hamas. Israel negou a solicitação pelo risco de o grupo terrorista roubar a carga.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!