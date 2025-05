Fraude no INSS: Correios começam a atender nesta sexta (30) beneficiários com dúvidas

A partir de amanhã (30), as agências dos correios vão receber os aposentados e pensionistas do INSS que têm dúvidas sobre os descontos ilegais feitos por associações. O ministro da previdência disse que o governo quer antecipar a devolução do dinheiro. Ontem (28), o presidente do instituto, Gilberto Waller, afirmou que a meta do governo é ressarcir o dinheiro descontado ilegalmente de beneficiários do INSS até 31 de dezembro deste ano. Os mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto feito por associações já foram notificados via aplicativo Meu INSS. Cerca de 2,3 milhões já indicaram que não autorizaram descontos. As associações têm 15 dias para comprovar a autorização de desconto ou então fazer a devolução dos valores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!