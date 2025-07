Fraude no INSS: Lula assina liberação de mais de R$ 3 bi para restituição do dinheiro descontado

O presidente Lula assinou a liberação de mais de R$ 3 bilhões para a restituição do dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas do INSS. Os pagamentos serão feitos a partir de 24 de julho. Quem não aderiu tem até segunda (21) para aceitar o acordo. A adesão é gratuita e pode ser feita em qualquer agência dos Correios ou pelo aplicativo Meu INSS.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!