Fraude no INSS: três associações arrecadaram mais de R$ 340 milhões em um ano e meio

Três associações que fizeram descontos em folha dos aposentados arrecadaram mais de R$ 340 milhões em um ano e meio. Os descontos ilegais tiravam dinheiro de quem vive com pouco. O jornalista Roberto Cabrini revelou detalhes de como funcionava o esquema que, segundo a Polícia Federal, lesou nove milhões de aposentados e pensionistas do INSS. A estimativa é que as fraudes passem de R$ 6 bilhões.



