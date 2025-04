Frederico de Siqueira Filho, ex-presidente da Telebras, é nomeado ministro das Comunicações

O ex-presidente da Telebras, Frederico de Siqueira Fillho, é o novo ministro das comunicações. O comando do ministério ficou vago por duas semanas depois da demissão do ex-ministro Juscelino Filho e de uma indefinição do União Brasil. Nesta quinta-feira (24), o presidente Lula também sancionou três projetos de lei. Entre eles o aumento de pena para quem promove violência psicológica contra mulheres usando a inteligência artificial e o uso de tornozeleira eletrônica por agressores enquadrados na Lei Maria da Penha



