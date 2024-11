Fuad Noman (PSD) derrota Bruno Engler (PL) e é reeleito para a Prefeitura de Belo Horizonte (MG)

Fuad Noman, do PSD, foi reeleito para a Prefeitura de Belo Horizonte (MG) com mais de 670 mil votos. Aos 77 anos, Fuad é o prefeito mais velho das capitais brasileiras. Ele foi reeleito com 53,73% dos votos derrotou Bruno Engler, do PL, que recebeu 577.537 votos. No primeiro turno, o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ficou à frente na disputa.