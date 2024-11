G20: governo federal anuncia que 100 países e organizações aderiram a projeto de combate à fome

O governo brasileiro anunciou hoje (15) que mais de 100 países e organizações aderiram ao projeto de combate à fome no mundo. O tema foi discutido hoje no G20 social. O Brasil levantou a bandeira de uma aliança global de combate à fome e à pobreza. O projeto foi o foco dos debates no segundo dia do G20 social. A ideia é adotar políticas públicas e ações eficazes para a redução dos índices de miséria no planeta. Na prática, países que sofrem com a desigualdade teriam o apoio de nações e órgãos internacionais. Outra preocupação das nações que ganhou força no G20 social é a crise climática; uma pesquisa divulgada pela União Europeia esta semana, na COP29, projetou que 2024 deverá ser o ano mais quente da história.