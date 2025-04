Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (22): Polícia encontra garrafas de bebida alcoólica em carro depois de atropelamento em São Paulo. Supremo Tribunal Federal decide tornar réus integrantes de grupo que teria participado de tentativa de golpe de Estado. Cerca de 200 chefes de estado devem participar do funeral do papa Francisco. Fundo Monetário Internacional alerta para um crescimento menor da economia mundial este ano. Polícia analisa imagens que mostram abordagem de suspeito a estudante da USP. Estudo confirma que excesso de açúcar aumenta o risco de câncer de pulmão. No futebol, técnico Tite diz não ao Corinthians, e o clube segue em busca de um novo treinador. E você vai ver quem são os jogadores estrangeiros que se destacaram nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.