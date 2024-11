Gilmar Mendes anula todas as decisões de Moro na Lava Jato contra o ex-ministro José Dirceu

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as decisões do ex-juiz Sergio Moro na operação Lava Jato contra o ex-ministro José Dirceu. Ele havia sido condenado a mais de 23 anos de prisão em 2016 por envolvimento em desvios na Petrobras. A decisão do ministro atendeu a um pedido da defesa de José Dirceu com base na tese já firmada no Supremo de que o ex-juiz e senador Sergio Moro atuou de forma parcial nos processos da Lava Jato.