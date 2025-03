Golpe do CPF irregular: criminosos se passam pela Receita Federal para enganar contribuintes

Criminosos se aproveitam do período da declaração do Imposto de Renda para enganar os contribuintes. Os estelionatários enviam correspondência e e-mails em nome da Receita Federal, informando que o CPF está irregular, o que é mentira. Especialistas alertam que os suspeitos têm conhecimento de tecnologia e montam estruturas até mesmo fora do país para fazer o maior número vítimas. A Receita Federal não faz esse tipo de contato com os contribuintes, alertou o porta-voz. Até o momento, a Receita recebeu mais de 4,6 milhões de declarações, 10% do esperado.



