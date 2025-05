Golpistas criam falsas centrais telefônicas para fingir que trabalham em bancos e enganar vítimas

Criminosos criam falsas centrais de telefonia para fingir que trabalham em bancos e enganar as vítimas. As quadrilhas se aproveitam do nervosismo e da pressa para solucionar o problema e convencem as pessoas a fazer transferências de dinheiro por pix. A Febraban alerta que os bancos nunca solicitam senhas e nem pedem que clientes façam transferências.



