Governo ainda não definiu como vai ajudar empresas brasileiras atingidas pelo tarifaço

O governo ainda não divulgou como vai ajudar empresas e agricultores brasileiros atingidos pelas tarifas americanas. O Ceará deve ser o estado mais prejudicado. Neste ano, quase metade das exportações cearenses de produtos como aço, frutas e pescados teve como destino o mercado americano. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) indica que o tarifaço vai reduzir em 0,2 ponto percentual o crescimento da economia brasileira este ano, e em 0,38% no ano que vem. A avaliação de políticos e empresários é que as conversas entre os governos brasileiro e americano estão contaminadas pelas diferenças políticas.



