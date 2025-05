Governo anuncia o congelamento de mais de R$ 31 bilhões do Orçamento para cumprir meta fiscal

O ministro da fazenda Fernando Haddad anunciou nesta quinta-feira (22) o congelamento de pouco mais de R$ 31 bilhões do orçamento. O objetivo é cumprir com a responsabilidade fiscal dos gastos públicos. O governo também anunciou um aumento no imposto sobre operações financeiras, o IOF, especialmente sobre operações de crédito para empresas. O objetivo é arrecadar R$ 20,5 bilhões a mais neste ano e R$ 41 bilhões no ano que vem.



