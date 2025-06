Governo da Colômbia admite falha na segurança de senador baleado durante comício

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou em uma rede social que "a equipe de proteção do senador Miguel Uribe Turbay foi estranhamente reduzida no dia do ataque, de sete para três pessoas. E que pediu ao Conselho de Segurança que investigue o incidente". O atentado aconteceu durante um comício no sábado, em Bogotá. O atirador, um adolescente de 15 anos, foi preso no local. Ele revelou que foi pago, mas não revelou o mandante do crime.



