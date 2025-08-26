Governo de Israel divulga imagens de terroristas do Hamas agredindo moradores da Faixa de Gaza

Israel afirmou que vai investigar o ataque a um hospital no sul da Faixa de Gaza. 20 pessoas morreram entre elas cinco jornalistas. Depois do primeiro bombardeio, socorristas e jornalistas foram para o andar mais atingido do hospital Nasser. O fotógrafo de camiseta vermelha, contratado da agência de notícias Reuters, trabalhava quando houve o segundo ataque. Ele sobreviveu, mas outros cinco colegas morreram. Segundo o grupo terrorista Hamas, outras 15 pessoas morreram. Entidades internacionais e organizações da imprensa condenaram os bombardeios. As forças de defesa israelenses abriram uma investigação. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que lamenta profundamente o trágico incidente e que Israel valoriza o trabalho de jornalistas, das equipes médicas e dos civis. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump se manifestou. O ministério da defesa israelense publicou um vídeo, que afirma ser de integrantes do Hamas torturando pessoas e atirando em civis na Faixa de Gaza. De acordo com o governo, as imagens comprovam que o grupo terrorista domina a população pelo medo e pela crueldade. Nas gravações, palestinos aparecem com as mãos atadas e os olhos vendados enquanto são agredidos. A família de um dos reféns também divulgou um vídeo do sequestro de Nimrod Cohen, em sete de outubro de 2023. O governo acredita que ele esteja entre os 20 israelenses vivos ainda em poder dos terroristas.



