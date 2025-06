Governo de Portugal obrigará mais de cinco mil brasileiros em situação ilegal a deixar o país

O governo português apertou o cerco contra imigrantes em situação ilegal. Mais de cinco mil brasileiros serão obrigados a deixar o país. São imigrantes que tiveram o pedido de permanência negado até junho do ano passado. Agora, eles têm 20 dias para deixar Portugal voluntariamente. Segundo o governo, quem não cumprir o prazo poderá ser deportado. Hoje, 513 mil brasileiros vivem legalmente no país, de acordo com o último levantamento do governo brasileiro, feito em 2023. Portugal permitia que pessoas que estivessem no país para estudar ou em busca de trabalho pedissem autorização de residência. No ano passado, o governo extinguiu esse mecanismo.



