Governo de SP inaugura o novo Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil

O governo de São Paulo inaugurou nesta quinta (13) o novo Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil. A inauguração aconteceu em dia de alerta severo para chuva forte e teve a participação do governador Tarcísio de Freitas. O novo espaço vai funcionar integrado com o Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos. Será possível acompanhar de forma detalhada as condições meteorológicas e ocorrências relacionadas ao clima em todo o estado.



