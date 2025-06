O governo do Distrito Federal confirmou hoje (3) que a ave encontrada morta no zoológico de Brasília na semana passada estava com gripe aviária. O animal não fazia parte do zoológico e o local está fechado desde então. É o primeiro caso da doença registrado na capital federal.



