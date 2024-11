Governo do Líbano condena ataque aéreo israelense que matou três jornalistas

Na madrugada desta sexta (25), um bombardeio de Israel no sul do Líbano matou três jornalistas. Pelos menos 18 profissionais de seis veículos de imprensa estavam no local no momento das explosões. Já no norte de Israel, duas pessoas morreram atingidas por foguetes do grupo terrorista Hezbollah. Em Majd al-Krum, cidade israelense de maioria árabe, um shopping foi atingido. O míssil matou duas pessoas.