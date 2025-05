Governo dos EUA proíbe a Universidade Harvard de matricular estudantes estrangeiros

O governo dos Estados Unidos proibiu a Universidade Harvard de matricular estudantes estrangeiros. A secretária de segurança nacional, Kristi Noem, divulgou que a "certificação do programa de estudantes e visitantes de intercâmbio" de Harvard foi revogada. Com isso, novos alunos não serão aceitos e os que já estavam matriculados terão de pedir transferência. A diretoria da universidade classificou a medida como ilegal. No último ano letivo, quase 6.800 estudantes eram estrangeiros, cerca de 27,2% dos alunos de Harvard. O presidente Donald Trump acusa a instituição de permitir antissemitismo no campus, após manifestações contra Israel.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!