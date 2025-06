Governos do Irã e de Israel anunciam trégua e reivindicam vitória no confronto de quase duas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se irritou e disse que Israel e Irã não respeitaram o acordo de cessar-fogo no conflito que acontece no Oriente Médio. Logo após o anúncio da trégua, houve uma troca de ataques entre os países e o líder republicano precisou intervir novamente. Logo cedo, Trump ligou para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O gabinete do premiê confirmou a conversa e disse que Israel concordou em evitar novos ataques. Autoridades iranianas também disseram que vão respeitar a trégua. Donald Trump reforçou que o Irã nunca mais conseguirá reconstruir seu programa nuclear depois dos ataques americanos.



