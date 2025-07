A nova superprodução Paulo, O Apóstolo estreia na tela da RECORD na próxima segunda feira (7), às 21h. Um dos grandes objetivos do homem que marcou para sempre a fé cristã era levar a mensagem de Jesus para Roma - o coração do império na época.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!