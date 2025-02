Há 80 anos, prisioneiros do campo de concentração nazista de Auschwitz eram libertados

Há 80 anos, os prisioneiros do maior campo de concentração nazista foram libertados. Nesta segunda (27), em Auschwitz, um evento homenageou as vítimas para que o mundo não esqueça dos horrores do Holocausto que exterminou 6 milhões de judeus. A data também marca o início de uma luta para manter viva a memória das vítimas. Auschwitz é um dos mais importantes memoriais do mundo sobre atrocidades da Segunda Guerra Mundial. A cerimônia é também um alerta para o mundo sobre a urgência em combater a intolerância e o preconceito.