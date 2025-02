Haddad defende política econômica do governo e fala sobre taxa de juros

Fernando Haddad disse, em entrevista para uma rádio de Pernambuco, que a política econômica do Governo para reduzir o dólar provocará queda no preço dos alimentos nas próximas semanas. O ministro da Fazenda também saiu em defesa do presidente Lula, que declarou que a população não deve comprar produtos caros nos supermercados, e afirmou que tomará medidas para aumentar o salário-mínimo, corrigir a tabela do Imposto de Renda e melhorar o poder de compra do brasileiro.