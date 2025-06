Haddad participa de palestra na USP e diz que não desistirá da luta por justiça social no Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad participou de uma palestra na faculdade de direito da Universidade de São Paulo. Depois da derrota do governo no Congresso, ele disse que não vai desistir da luta por justiça social no país. Na faculdade onde foi presidente do centro acadêmico, Fernando Haddad falou para os alunos por 20 minutos. Ele comentou os desafios da política e disse quais são as prioridades no Ministério da Fazenda.



