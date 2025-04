Homem desaparecido no Pantanal pode ter sido atacado por onça

Equipes de resgate estão à procura de Jorge Ávila, um caseiro desaparecido no Pantanal, entre os municípios de Aquidauana e Miranda. A suspeita é de que ele tenha sido atacado por uma onça pintada, cujas pegadas foram encontradas na região. Um pescador teria testemunhado o momento do ataque. A Polícia Militar Ambiental foi informada e iniciou as buscas com o auxílio de um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública. Segundo uma pesquisadora, ataques de onças a humanos são raros, mas precauções são necessárias. As buscas foram suspensas no fim da tarde e serão retomadas nesta terça (22).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!