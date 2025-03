Homem é preso suspeito de pertencer a quadrilha especializada em roubar alianças de ouro, em SP

Um homem foi preso suspeito de pertencer a uma quadrilha especializada em roubar alianças de ouro em São Paulo. Segundo a polícia, o suspeito havia sido preso em fevereiro em uma tentativa de roubo de um relógio de luxo na capital. Ele estava armado e com uma moto roubada, mas foi liberado na audiência de custódia. Uma semana depois, voltou a praticar crimes. Três alianças foram apreendidas com um menor. Ele também estava numa moto roubada e armado. Os casos de roubos de alianças dispararam no estado de São Paulo. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que este tipo de crime cresceu mais de 90% em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado.



