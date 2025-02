Homem que teve crânio perfurado por estaca de madeira recebe alta do hospital no RJ

O carpinteiro de 28 anos que teve o crânio perfurado por uma estaca de madeira recebeu alta do hospital, após passar por uma reconstrução craniana. O caso aconteceu há pouco mais de seis meses em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, enquanto Vitor trabalhava em uma serralheria. Ele foi socorrido de helicóptero pelos Bombeiros e passou por uma cirurgia de quatro horas para a retirada do objeto. No começo deste mês, passou por um novo procedimento para reconstruir o crânio. Ele não ficou com sequelas.