Homem suspeito de atacar ônibus na região metropolitana de SP se entrega à polícia

Um homem suspeito de atacar ônibus na região metropolitana de São Paulo se entregou nesta quarta-feira (23) à polícia. Ele é irmão do servidor público preso na terça-feira (22) e que confessou 17 atos de vandalismo. Edson Campolongo, de 68 anos, é motorista de um chefe de gabinete de uma repartição pública estadual em São Bernardo do Campo. As hipóteses de desafio promovido pela internet e a disputa entre empresas de ônibus perderam força. Com a prisão de Edson outras linhas de investigação foram levantadas. Ele pode inclusive ter começado os ataques em abril de 2025.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!