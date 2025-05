Homem teria ameaçado explodir bombas perto da Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Um homem teria ameaçado explodir bombas perto da Esplanada dos Ministério, em Brasília. O suspeito teria se recusado a deixar o local onde estavam os artefatos. Segundo a polícia, o homem falava coisas sem sentido. O prédio do Ministério do Desenvolvimento Social foi isolado e esvaziado. Uma equipe do esquadrão especializado esteve no local para avaliar a situação. O homem foi rendido em um momento de distração. Uma das bombas foi desativada e a outra detonada pelo próprio esquadrão.



