Hugo Motta diz que vai pautar no ‘momento certo’ anistia a envolvidos nos atos de 8 de janeiro

Na véspera do julgamento o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que no momento certo vai decidir sobre pautar a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de oito de janeiro. Nesta segunda-feira (1º), até o fim da tarde, a Procuradoria-Geral da República ainda não tinha se manifestado sobre outras duas questões que envolvem o ex-presidente: se houve descumprimento de medidas cautelares por parte de Bolsonaro, e se vai oferecer denúncia contra o ex-presidente e o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, suspeitos de tentar atrapalhar a ação penal sobre a tentativa de golpe.





O prazo acabaria na quarta-feira passada (27), mas foi ampliado pelo ministro Alexandre de Moraes para esta segunda. Enquanto isso, na Câmara, Hugo Motta tem sido pressionado pela oposição para levar ao plenário o projeto que concede anistia para os condenados pelos atos de oito de janeiro de 2023, quando houve a invasão e a depredação das sedes dos três poderes, em Brasília. O presidente da Câmara disse nesta segunda-feira (1º), em Recife, que o tema será tratado no colégio de líderes, mas não apresentou uma data para isso.

