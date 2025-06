Idosos são os mais afetados pelas alterações do clima e quadros de gripe, alerta Fiocruz

A queda de temperatura em várias regiões do país preocupa principalmente as pessoas mais velhas. Segundo a Fiocruz, os idosos são os mais afetados pelas alterações do clima e pelos quadros de gripe. Hoje (25), municípios da grande São Paulo amanheceram cobertos pela geada. Em 2025, o Brasil registrou mais de 13 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, com mais de 1.400 mortes. A orientação dos médicos é clara: além de manter o corpo aquecido, é essencial estar vacinado contra a gripe e ficar atento a qualquer sinal de problema respiratório.



