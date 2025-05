Imagens flagram motoristas de carros de luxo usando avenidas de Belo Horizonte para disputar racha

Motoristas de carros de luxo têm usado avenidas de Belo Horizonte para disputas de racha, colocando a vidas de pedestres e outros motoristas em risco. A polícia diz que analisa as imagens para identificar os envolvidos nesse crime de trânsito, cometido à luz do dia. O motorista do carro de luxo exibe a manobra perigosa na internet. Os carros em alta velocidade colocam em risco a vida de outros motoristas e de pedestres. As imagens são postadas em um perfil anônimo. Nem os radares espalhados intimidam os motoristas.



