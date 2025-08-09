Imprensa americana afirma que governo dos EUA planeja operação militar contra os cartéis de drogas

A imprensa americana afirma que o governo dos Estados Unidos planeja uma operação militar contra os cartéis de drogas. O número de soldados ao longo da fronteira com o México vem sendo ampliado desde que Donald Trump reassumiu a presidência. A presença militar na região triplicou desde janeiro, para combater a imigração ilegal. Ao menos 7600 soldados estão distribuídos em quatro bases. Eles se revezam no patrulhamento de mais de 800 km de território. Nesta sexta-feira (8), o jornal The New York Times publicou uma reportagem dizendo que o Trump teria dado uma ordem secreta ao Pentágono para executar ações de combate aos cartéis de drogas.



