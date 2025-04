Incêndio atinge área externa de prédio anexo ao Ministério da Educação

Um incêndio atingiu a área externa do prédio anexo ao Ministério da Educação em Brasília. Uma grande coluna de fumaça podia ser vista de longe. Segundo os bombeiros, o fogo começou no sistema de ar-condicionado durante uma manutenção. O fogo foi controlado e não houve feridos, mas o edifício precisou ser esvaziado.



