Incêndios florestais atingem regiões de mata em Minas Gerais e no Rio de Janeiro

Incêndios florestais atingiram regiões de mata em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O fogo se agravou por causa do calor e da falta de chuva. As chamas foram vistas, nesta terça (4), em pelo menos três regiões da cidade do Rio. Desde ontem (3), os bombeiros já registraram mais de 90 ocorrências em áreas de mata, sendo uma delas no Parque Estadual da Pedra Branca, na zona oeste. Em Minas Gerais, um grande incêndio atingiu a Serra da Calçada, entre as cidades de Brumadinho e Nova Lima. As chamas começaram nesta segunda (3).



