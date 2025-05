Influenciador que atropelou e matou recém-casado se entrega à polícia no RJ

Após dez meses foragido, o influenciador Vitor Belarmino se entregou à polícia na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro, de 42 anos, em julho do ano passado. A vítima deixava uma festa de casamento quando foi atingida. Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento, presenciado pela esposa da vítima. Laudos apontaram que o influenciador dirigia a 109 km/h em um trecho com limite de 70 km/h. Indiciado por homicídio doloso e omissão de socorro, Vitor deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (20).



