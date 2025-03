Inimigo Íntimo: Violência contra idosos ultrapassa 176 mil casos em 2024; maioria acontece em casa

Identificar os sinais, nem sempre visíveis, da violência contra uma pessoa idosa, é um grande desafio. Isso porque os abusos, na maioria das vezes, acontecem dentro de casa. No último ano, 176 mil denúncias contra homens e mulheres, acima de 60 anos, foram registradas no país. A grande maioria na casa da vítima ou na casa onde ela reside com o suspeito.



