Inspirado em jogo de computador, adolescente de 14 anos planeja a morte da família

Um adolescente de 14 anos que planejou a morte da família teria se inspirado em um jogo de computador. Agora, a plataforma responsável pelo jogo aumentou a classificação indicativa de 14 para 18 anos. O jogo "The Coffin of Andy and Leyley", que se tornou popular entre jovens, mostra assassinatos e até canibalismo. O adolescente matou os pais e o irmão de 3 anos e, segundo a polícia, ele foi incentivado pela namorada virtual, de 15 anos.



