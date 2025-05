INSS notifica mais de nove milhões de aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais

O INSS notificou nesta terça-feira (13) os mais de nove milhões de aposentados e pensionistas que tiveram valores do benefício descontados por associações. Por causa do volume de mensagens, o sistema ficou instável. A partir de amanhã (14), vai ser possível ver quais associações ou sindicatos fizeram o desconto. O beneficiário vai poder informar se autorizou os descontos registrados. Caso não tenha autorizado, ele poderá pedir a devolução dos valores pelo próprio aplicativo, via site Meu INSS ou pelo telefone 135.



