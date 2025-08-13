INSS suspende contrato com mais um banco responsável pelo pagamento de aposentados e pensionistas

O INSS suspendeu o contrato com mais um banco responsável pelo pagamento de benefícios a aposentados e pensionistas. A decisão foi tomada a partir de denúncias de que ao instalar o aplicativo do Agibank no celular, aposentados e pensionistas tinham os telefonemas feitos para a central do Instituto interceptados e redirecionados para o próprio banco. Com isso, os usuários eram impedidos de obter informações sobre benefícios, registrar reclamações ou pedir o ressarcimento de descontos indevidos.



