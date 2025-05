INSS tem prazo de 15 dias para informar como vai ressarcir aposentados pelos descontos ilegais

O Tribunal de Contas da União deu prazo de 15 dias para que o INSS informe como vai ser feito o ressarcimento dos aposentados pelos descontos ilegais. A decisão é do ministro Bruno Dantas. Ele foi sorteado relator da representação do Ministério Público que pede a devolução do dinheiro descontado de forma irregular. Dantas também determinou que o INSS detalhe as medidas adotadas para apurar as responsabilidades dos agentes públicos envolvidos nos desvios. O prejuízo aos aposentados pode passar de R$ 6 bilhões de reais.



